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У сукні з глибоким декольте і мюлях: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку
28-річна принцеса Греції відвідала світський захід.
Принцеса Марія-Олімпія сходила днями на коктейльну вечірку Moda Operandi Pre- Met Gala у готелі Twenty Two Hotel у Нью-Йорку. Захід відбувся напередодні Met Gala 2025.
Принцеса одягла блакитну сукню в принт з глибоким V-подібним декольте і прикрашене шпилькою, взула туфлі-мюлі відтінку металік на підборах і зробила легкий макіяж на обличчі та нюдовий манікюр.
Марія-Олімпія усміхалася фотографам, коли прямувала на захід, а сфотографували її на вулиці.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас фотографії королівських осіб на Met Gala і розповідали, хто з аристократок відвідував цей розкішний бал костюма.