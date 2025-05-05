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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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24
Час на прочитання
1 хв

У сукні з глибоким декольте і мюлях: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку

28-річна принцеса Греції відвідала світський захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія сходила днями на коктейльну вечірку Moda Operandi Pre- Met Gala у готелі Twenty Two Hotel у Нью-Йорку. Захід відбувся напередодні Met Gala 2025.

Принцеса одягла блакитну сукню в принт з глибоким V-подібним декольте і прикрашене шпилькою, взула туфлі-мюлі відтінку металік на підборах і зробила легкий макіяж на обличчі та нюдовий манікюр.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Марія-Олімпія усміхалася фотографам, коли прямувала на захід, а сфотографували її на вулиці.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас фотографії королівських осіб на Met Gala і розповідали, хто з аристократок відвідував цей розкішний бал костюма.

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