У сукні з глибоким декольте і рюшами: Іванка Трамп у яскравому образі зібралася на дівочий вечір

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого нового яскравого образу.

Донька президента позувала у різнокольоровій сукні з принтом, вирізами на талії і блакитними рюшами на спідниці. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте. Взута вона була у срібні босоніжки.

© Instagram Іванки Трамп

У цій сукні Іванка похизувалася стрункою фігурою і тонкою талією. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.

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© Instagram Іванки Трамп

«Вібрації золотої години перед дівочим вечором», — підписала вона фото.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як вона зі страшим сином побувала на риболовлі на яхті.

Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press