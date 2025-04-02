- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з глибоким декольте і рюшами: Іванка Трамп у яскравому образі зібралася на дівочий вечір
Донька президента США у різнокольоровому вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого нового яскравого образу.
Донька президента позувала у різнокольоровій сукні з принтом, вирізами на талії і блакитними рюшами на спідниці. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте. Взута вона була у срібні босоніжки.
У цій сукні Іванка похизувалася стрункою фігурою і тонкою талією. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.
«Вібрації золотої години перед дівочим вечором», — підписала вона фото.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як вона зі страшим сином побувала на риболовлі на яхті.