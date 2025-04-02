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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

У сукні з глибоким декольте і рюшами: Іванка Трамп у яскравому образі зібралася на дівочий вечір

Донька президента США у різнокольоровому вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого нового яскравого образу.

Донька президента позувала у різнокольоровій сукні з принтом, вирізами на талії і блакитними рюшами на спідниці. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте. Взута вона була у срібні босоніжки.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

У цій сукні Іванка похизувалася стрункою фігурою і тонкою талією. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

«Вібрації золотої години перед дівочим вечором», — підписала вона фото.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала, як вона зі страшим сином побувала на риболовлі на яхті.

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

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