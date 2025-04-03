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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

У сукні з яскравими квітами та обідком: королева Матильда в яскравому аутфіті з’явилася на заході

Третій день державного візиту короля та королеви Бельгії до В’єтнаму завершився.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Вчора король Філіп та королева Матильда відвідали відкриття сервісного комплексу DEEP C у провінції Куангнінь у Гайфоні.

Королева Матильда обрала цього разу для появи на публіці білу сукню без рукавів з великими рожевими квітами, до вбрання вона підібрала туфлі-човники до тону на підборах, клатч і бежеві рукавички. Також у Матильди на голові був обідок, а у вухах сережки-висячки з перлів. На зап’ястя королева одягла годинник і кілька золотих браслетів, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп одягнув темний класичний костюм, у поєднанні з білою сорочкою та милою краваткою в принт.

Декілька виходів цієї королівської пари з поїздки до В’єтнаму показуємо нижче.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королівське подружжя Бельгії з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Королівське подружжя Бельгії з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
259
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