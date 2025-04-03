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У сукні з яскравими квітами та обідком: королева Матильда в яскравому аутфіті з’явилася на заході
Третій день державного візиту короля та королеви Бельгії до В’єтнаму завершився.
Вчора король Філіп та королева Матильда відвідали відкриття сервісного комплексу DEEP C у провінції Куангнінь у Гайфоні.
Королева Матильда обрала цього разу для появи на публіці білу сукню без рукавів з великими рожевими квітами, до вбрання вона підібрала туфлі-човники до тону на підборах, клатч і бежеві рукавички. Також у Матильди на голові був обідок, а у вухах сережки-висячки з перлів. На зап’ястя королева одягла годинник і кілька золотих браслетів, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.
Король Філіп одягнув темний класичний костюм, у поєднанні з білою сорочкою та милою краваткою в принт.
Декілька виходів цієї королівської пари з поїздки до В’єтнаму показуємо нижче.