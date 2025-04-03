У сукні з яскравими квітами та обідком: королева Матильда в яскравому аутфіті з’явилася на заході

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Вчора король Філіп та королева Матильда відвідали відкриття сервісного комплексу DEEP C у провінції Куангнінь у Гайфоні.

Королева Матильда обрала цього разу для появи на публіці білу сукню без рукавів з великими рожевими квітами, до вбрання вона підібрала туфлі-човники до тону на підборах, клатч і бежеві рукавички. Також у Матильди на голові був обідок, а у вухах сережки-висячки з перлів. На зап’ястя королева одягла годинник і кілька золотих браслетів, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Король Філіп одягнув темний класичний костюм, у поєднанні з білою сорочкою та милою краваткою в принт.

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Декілька виходів цієї королівської пари з поїздки до В’єтнаму показуємо нижче.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королівське подружжя Бельгії з президентським подружжям В’єтнаму / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images