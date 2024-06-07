У сукні з ірисами та жакеті: герцогиня Софі з чоловіком принцом Едвардом зустрілися з ветеранами

Герцог та герцогиня Единбурзькі були присутні на Національній службі пам'яті ветеранів, їхніх сімей, організованій Королівським Британським легіоном у Національному меморіальному дендрарії в Алревасі.
У ці дні у Франції та Великій Британії відбулися пам'ятні заходи на честь 80-ї річниці операції "Дня Д", коли 6 червня 1944 року 156 000 солдатів союзників висадилися на п'яти пляжах Нормандії на півночі Франції повітрям і морем, що стало початком операцій союзників зі звільнення Західної Європи, розгрому нацистської Німеччини та закінчення Другої світової війни.
Софі та Едвард зустрілися з ветеранами перед поминальною службою.
Герцогиня Единбурзька мала елегантний вигляд в білому жакеті від Prada, смарагдовій сукні з принтом ірисів від Suzannah London і взута в молочні туфлі-човники на підборах, прикрашені перлинами від Jimmy Choo. Софі зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий макіяж та одягла золоті сережки-висячки Giulia Barela Jewelry.
Її чоловік принц Едвард був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою у принт корони. Герцог також носив свої медалі.
Тим часом король Чарльз та королева Камілла вшанували пам'ять загиблих воїнів та вітали ветеранів на заходах у Нормандії. Для одного з них королева обрала вбрання зі змістом і одягла свою улюблену прикрасу.
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