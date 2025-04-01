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У сукні з камінням і туфлях кольору металік: Бріжит Макрон у красивому аутфіті сяяла на державній вечері
Перша леді Франції одягла синю довгу сукню з прозорими рукавами на державну вечерю, організовану з нагоди офіційного візиту до Парижа королівського подружжя Данії.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту до Парижа короля Данії Фредеріка X і королеви Мері організували державну вечерю у Єлисейському палаці.
Для такої події перша леді обрала вечірню синю максісукню на блискавці, з прозорими рукавами і розрізом ззаду. Вбрання було прикрашене кристалами і квітковою вишивкою з каміння. Манжети і подол сукні також був рясно вкритий камінням і лелітками.
Аутфіт Бріжит доповнила туфлями-човниками кольору металік і срібним клатчем із перфорацією. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску і зробила улюблений макіяж смокі-айс. Із прикрас Макрон використала елегантні сережки і каблучки з камінням.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон під час церемонії привітання зустрічала королівське подружжя Данії у чорній мінісукні і чорному вкороченому жакеті у мілітарі стилі із золотими ґудзиками. Лук вона доповнила туфлями на шпильках із фірмовою монограмою бренду Louis Vuitton.