У сукні з камінням та паєтками: яскрава королева Матильда сходила на концерт із чоловіком

Королева Бельгії викликала фурор ефектним образом, в якому приїхала на концерт.
Королева Матильда та король Філіп були присутні на Міжнародному музичному конкурсі королеви Єлизавети у Брюсселі.
Королева одягла червону сукню, розшиту паєтками і камінням, яка була без рукавів і взула червоні замшеві туфлі-човники на підборах. Матильда зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж та світлий манікюр, у руках у неї був букет квітів, а у вухах сережки з діамантами.
Король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в принт.
Учора, нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королівським подружжям Іспанії, а сьогодні він перебуватиме з візитом у Бельгії. Можливо, ми побачимо його на аудієнції у Матильди та Філіпа.
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