У сукні з камінням та паєтками: яскрава королева Матильда сходила на концерт із чоловіком

Королева Матильда та король Філіп були присутні на Міжнародному музичному конкурсі королеви Єлизавети у Брюсселі.

Королева одягла червону сукню, розшиту паєтками і камінням, яка була без рукавів і взула червоні замшеві туфлі-човники на підборах. Матильда зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж та світлий манікюр, у руках у неї був букет квітів, а у вухах сережки з діамантами.

Король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в принт.

Королева Матильда та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Учора, нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королівським подружжям Іспанії, а сьогодні він перебуватиме з візитом у Бельгії. Можливо, ми побачимо його на аудієнції у Матильди та Філіпа.

Читайте також: