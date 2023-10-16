У сукні з камінням та своїй весільній тіарі: кронпринцеса Мері відвідала свято 18-річного сина

15 жовтня датський принц Крістіан відсвяткував своє 18-річчя. З нагоди повноліття онука королева Данії Маргрете провела галавечерю у палаці Крістіансборг.

Звичайно ж Крістіан з'явився на святі разом зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та матір'ю кронпринцесою Мері. 51-річна мати іменинника викликала захоплення на святі своїм розкішним образом і зокрема тим, що одягла не нову сукню.

Вбрання Мері було від бренду Jesper Høvring із колекції осінь-зима 2014 і в ньому вона вже з'являлася на світських заходах раніше. Сукня характерна тим, що одна бретелька у неъ опущена і оголює плече, також вона повністю розшита камінням, що надавало особливу текстуру і блиск.

Принц Данії Вінсент, наслідний принц Данії Фредерік, принцеса Данії Ізабелла, принц Данії Крістіан, принцеса Данії Жозефіна та наслідна принцеса Данії Мері / Фото: Getty Images

Доповнила вона вечірній аутфіт туфлями від Gianvito Rossi, клатчем від Prada та сережками-підвісками з діамантами й браслетом The Love від Cartier. На голові у кронпринцеси була її весільна тіара з діамантовими серцями та мотивом геральдичної лілії. Тіара є подарунком королеви Маргреті II та принца-консорту датського Генріка.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що весілля Мері та Фредеріка відбулося 14 травня 2004 року. У день одруження вона здобула титул Її Королівська Високість кронпринцеса Мері Данська. Вінчання выдбулося у Соборній церкві Діви Марії в Копенгагені, а весільні урочистості – у палаці Фреденсборг. Наречена йшла до вівтаря у сукні, створеній датським дизайнером Уффе Франком, учнем Армані.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Associated Press

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Associated Press

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