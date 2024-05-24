У сукні з камінням та в босоніжках: Сара Йоркська на світській тусовці в Каннах

Герцогиня Йоркська відвідала 30-й Каннський галаконцерт amfAR, представлений Chopard та Міжнародним кінофестивалем на Червоному морі.

На захід, який відбувся у готелі du Cap-Eden-Roc у Кап-д'Антиб, Сара приїхала у сукні Vivienna Lorikeet молочного кольору, із коміром-стійкою, вирізом на декольте, а також прозорими кейпрукавами. Сукня була розшита різним камінням та бусинами.

Взута Сара була у сріблясті туфлі на підборах Pamela Scott, а в руках маленький білий клатч від Judith Leiber. Герцогиня зібрала волосся у хвіст, зробила виразний макіяж очей і доповнила образ сережками-висячками та кількома золотими браслетами на зап'ясті.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

На цій самій вечірці з'явилася фешнблогерка Леоні Ганне. Вона сяяла у чорно-білій сукні від Celia Kritharioti з колекції осінь-зима 2023 року.

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