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У сукні з кейп-накидкою і особливій тіарі: шведська принцеса Софія з'явилася на ювілеї короля

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з кейп-накидкою і особливій тіарі: шведська принцеса Софія з'явилася на ювілеї короля

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Фото: Getty Images

Король Швеції Карл XVI Густав відсвяткував 50 років на престолі – його коронували 19 вересня 1973 року. З нагоди золотого ювілею в країні проводиться багато заходів, одним із яких був розкішний банкет для членів королівської родини.

Серед гостей бенкету був єдиний син короля Карла XVI Густава, принц Карл Філіпп. 44-річний чоловік з'явився на заході зі своєю дружиною – 38-річною принцесою Софією.

Але якщо Карл Філіп одягнув елегантний чорний смокінг та білу сорочку, то Софія віддала перевагу сукні білого відтінку з кейп-накидкою від бренду Safiyaa. Попри те, що сукня однотонна, накидка була на плечах та шлейфі розшита золотими об'ємними квітами.

Також Софія тримала в руці гламурний клатч від Christian Louboutin, а взута була в туфлі на підборах від Charlotte Olympia Dellal. Особливу увагу привертали розкішні прикраси принцеси, адже на плечі у неї була діамантова брошка, у вухах сережки, а на голові приголомшлива тіара Palmette. Це улюблена тіара Софії і є її власною прикрасою, оскільки їй її подарували на весілля батьки чоловіка — король Карл XVI Густава та королева Сільвія.

Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Фото: Getty Images

Тіара універсальна і верхнє каміння на ній можна знімати і замінювати, що Софія і робить — практично на кожному важливому заході, коли потрібно одягати тіару, принцеса підбирає дорогоцінні камені під колір вбрання. У Софії вже величезна колекція з каменів, які вона демонструвала в тіарі, оскільки раніше ми бачили в ній перли, топази, смарагди, аквамарини та діаманти. Цього разу в тіару вона прикріпила каміння коричневого відтінку, можливо, це були топази.

Принцеса Софія в улюбленій тіарі на інших заходах:

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / © Getty Images
Принц Карл Філіп та принцеса Софія / Фото: Getty Images
Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / © Getty Images
Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Фото: Getty Images
Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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