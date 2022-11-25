У сукні з кейпом та в тіарі: королева Матильда на урочистому банкеті

Учора ввечері король Філіп та королева Матильда влаштували державний бенкет, організований на честь приїзду президентського подружжя.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-річна королева з'явилася на банкеті в сукні з кейпнакидкою, яку вона вже одягала раніше від Armani Prive, в руках вона тримала світлий клатч від Giorgio Armani, на голові у неї була тіара "Лавровий вінок", а у вухах виблискували сережки з діамантовою торочкою.

Оскільки банкет — вечірній захід, Матильда постаралася та зробила собі красиву зачіску й насичений макіяж очей і губ. Її чоловік король Філіп був одягнений у фрак, білу сорочку та білу краватку-метелика.

Королева Матильда і король Філіп з президентським подружжям Швейцарії / Фото: Getty Images

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Перша леді Швейцарії пані Паола одягла смарагдову сукню з V-подібним декольте, яка переливалася стразами та була з розрізом на подолі. До луку вона підібрала золотистий клатч і туфлі в тон. А також доповнила образ перлинними сережками-пусетами, кольє та золотистою брошкою на грудях.

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