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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

У сукні з кейпом та відкритими плечима: королева Летиція викликала фурор на бенкеті у палаці

Королівська родина Іспанії влаштувала урочистий бенкет для президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королівське подружжя Іспанії з президентським подружжям Франції

Королівське подружжя Іспанії з президентським подружжям Франції / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон учора прибули з державним візитом до Іспанії, де їх зустріли король Філіп VI та королева Летиція на урочистій церемонії привітання.

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

На урочистій вечері у Королівському палаці ввечері королева Летиція справила приголомшливе враження, з'явившись у світло-блакитній сукні від Carolina Herrera. Сукня не належить особистому гардеробу королеви, а була надана їй на певний час, пише vanitatis.

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Королева Летиція, Еммануель Макрон, король Філіп VI та Бріжит Макрон / © Associated Press

Це довга синя крепова сукня відтінку, який бренд називає «хмарно-блакитним». Сукня має напівпрозору кокетку, прикрашену квітковими мотивами, довгі рукави-кейпи з розрізами та прямий силует, що дозволяє ліфу бути у центрі уваги. Сукня виготовлена з поліестеру з поліамідними деталями в Індії.

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Еммануель Макрон, королева Летиція, Бріжит Макрон і король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція обрала свою улюблену тіару часів свого перебування як принцеси Астурійської. Йдеться про Квіткову тіару, прикрашену діамантами, що утворюють квіти, звідси і її назва. Вона була подарована диктатором Франсіско Франко королеві Софії від імені іспанського народу з нагоди її весілля. Її походження сягає кінця XIX століття. Цю прикрасу можна також носити як кольє. Також Летиція носила великі сережки з діамантами і дві каблучки — Coreterno, а також каблучку з позолоти від бренду Karen Hallam, волосся зібрала у вечірню зачіску і зробила виразний макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Перша леді Бріжит Макрон обрала для бенкету білу сукню зі сріблястими вставками, маленьку сумку в тон та сріблясті туфлі на підборах.

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