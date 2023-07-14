У сукні з корсетом і квітковій тіарі: як виходила заміж дочка принцеси Маргарет

Сьогодні 29-ту річницю від дня свого весілля святкують леді Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто.

Сара – дочка принцеси Маргарет, молодшої сестри королеви Єлизавети II.

Сара і Деніел Чатто познайомилися під час її відпуски в Індії, яку Сара проводила зі своїм батьком Ентоні Армстронг-Джонсом. Вони повінчалися 14 липня 1994 року в церкві Святого Стефана в Лондоні.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто в день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

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Сара йшла під вінець у білій сукні з корсетом і пишним подолом, яку пошив англійський модельєр Джаспер Конран. На голові у Сари була квіткова тіара "Сноудон", зроблена з трьох брошок, до якої кріпилася довга біла фата.

На весіллі подружками нареченої були леді Френсіс Армстронг-Джонс (однокровна сестра леді Сари), Зара Філліпс і Тара Ноубл. А сама Сара 1981 року була подружкою нареченої на весіллі свого двоюрідного брата Чарльза, принца Вельського і Діани Спенсер.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто в день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

У шлюбі у Сари і Деніела Чатто народилося двоє синів: Самюель Девід Бенедикт (28 липня 1996 року) і Артур Роберт Натаніель (5 лютого 1999 року).

2002 року, після смерті матері принцеси Маргарет Сара разом з братом Девідом успадкувала її статки, які оцінювалися приблизно в 10 мільйонів доларів США (до сплати податку на спадщину).

Принцеса Маргарет з онуками / Фото: Getty Images

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