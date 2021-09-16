У сукні з кристалами і шкіряних лоферах: леді Амелія Віндзор на вечірці

У сукні з кристалами і шкіряних лоферах: леді Амелія Віндзор на вечірці

26-річна леді Амелія Віндзор іноді відвідує світські заходи в Лондоні.

Одна з віддалених спадкоємиць британського трону побувала на вечірці в Лондоні, присвяченій літній виставці Королівської академії мистецтв.

На публіці леді Амелія з'явилася в досить скромній сукні з колекції Miu Miu. Сукню-міді чорного кольору, прикрашена кристалами на ліфі міс Віндзор поєднала зі шкіряними лоферами і сережками-підвісками з кристалами. Також в руці у дівчини був сріблястий клатч, а на пальці виблискувала каблучка з каменем бірюзи.

Амелія Віндзор / Getty Images

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Амелія Віндзор зробила скромний макіяж, а волосся просто розпустила. І, схоже, дівчина давно не була у свого перукаря.

Зазначимо, на цій самій вечірці сяяла змарніла леді Кітті Спенсер, яка так старалася скинути вагу до свого весілля, що відбулося минулого місяця, що тепер має ну дуже стрункий вигляд.

Леді Кітті Спенсер / Getty Images

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