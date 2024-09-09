У сукні з квітами та акцентом на декольте: гарний вихід герцогині Софі

Принц Едвард та герцогиня Софі підтримували Паралімпійську збірну Великої Британії на Олімпіаді у Парижі.

Подружжя заскочили в один із днів змагань. 59-річна Софі мала дуже елегантний вигляд у чорній сукні у дрібний квітковий принт і з невеликим вирізом на декольте, в руках вона тримала солом'яний капелюх, а на голові у неї були сонцезахисні окуляри. Принц Едвард одягнув чорний піджак, картату сорочку та штани.

Принц Едвард та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

У Instagram королівської родини показали й інші фото з Олімпіади. Зокрема, як герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали Паралімпійське село та оглянули об'єкти ParalympicsGB, зустрілися зі спортсменами та провели час із допоміжним персоналом.

The Duke and Duchess of Edinburgh мав бути віруючим на @ParalympicsGB at @Paris2024 !



Їхні Royal Highnesses відвідують Paralympic Village на Wednesday, touring ParalympicsGB's facilities, meeting athletes and spending time with support staff. pic.twitter.com/P9bifyCOsr — The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2024

Нагадаємо, ми також показували вам ще один образ герцогині Софі, коли вона у білій льняній мусліновій сукні міді з поясом Gabriela Hearst також зустрілася зі спортсменами.

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