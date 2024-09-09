Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з квітами та акцентом на декольте: гарний вихід герцогині Софі

У сукні з квітами та акцентом на декольте: гарний вихід герцогині Софі

Принц Едвард та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Принц Едвард та герцогиня Софі підтримували Паралімпійську збірну Великої Британії на Олімпіаді у Парижі.

Подружжя заскочили в один із днів змагань. 59-річна Софі мала дуже елегантний вигляд у чорній сукні у дрібний квітковий принт і з невеликим вирізом на декольте, в руках вона тримала солом'яний капелюх, а на голові у неї були сонцезахисні окуляри. Принц Едвард одягнув чорний піджак, картату сорочку та штани.

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images
Принц Едвард та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

У Instagram королівської родини показали й інші фото з Олімпіади. Зокрема, як герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали Паралімпійське село та оглянули об'єкти ParalympicsGB, зустрілися зі спортсменами та провели час із допоміжним персоналом.

Нагадаємо, ми також показували вам ще один образ герцогині Софі, коли вона у білій льняній мусліновій сукні міді з поясом Gabriela Hearst також зустрілася зі спортсменами.

Читайте також:

Єлизавета ІІ пережила низку сімейних скандалів, але свої емоції на людях проявила лише раз

Єлизавета ІІ пережила низку сімейних скандалів, але свої емоції на людях проявила лише раз

Повʼязані теми:

Наступна публікація