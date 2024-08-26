У сукні з квітами та краплеподібним вирізом: королева Мері поділилася новим портретом

Попри завантажений графік, сім'я не забуває ділиться деякими подробицями свого життя із шанувальниками.

Король Данії Фредерік та його дружина королева Мері опублікували на своїй сторінці в Instagram нове спільне фото. Кадр був зроблений під час їхнього чотириденного туру датськими муніципалітетами. Конкретно це фото зробили у місті Вайлі.

Мері відбита у сукні молочного кольору з довгими рукавами та квітковим малюнком від бренду Saloni. У вбрання було цікаво оформлено верхню частину, адже тканина в зоні декольте була перекручена у вузол, а також на вбрання був краплеподібний виріз.

Волосся Мері уклала у легкі локони на один бік і зібрала шпилькою. Фредерік же позував у класичному костюмі, білій сорочці та бордовій краватці.

Також король Данії та його дружина показували інші фото з їхньої літньої подорожі. На одному зі знімків Мері з'явилася в чорній максі-сукні з квітковою вишивкою від Etro.

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