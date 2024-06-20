У сукні з квітами та в оригінальному капелюсі: герцогиня Софі з чоловіком Едвардом на перегонах

Учора, 19 червня, принц Едвард та його дружина герцогиня Софі відсвяткували 25-ту річницю від дня свого весілля та поділилися новим та дуже душевним фото.

А ввечері разом із рештою членів своєї родини вирушили на кінні перегони Royal Ascot. 59-річна Софі одягла сукню кольору слонової кістки з аплікацією у вигляді ромашок від Suzannah London, доповнила вбрання новим капелюхом цікавого дизайну від Jane Taylor і туфлями до тону з перехресними застібками Emmy London. Також герцогиня взяла вже знайому нам сумку Strathberry на ремінці-ланцюжку, одягла сережки з розсипом діамантів та зробила гарний макіяж та зачіску.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Принц Едвард був у фраку, капелюсі-циліндрі, блакитній сорочці з білим коміром і пісочному жилеті, а також підібрав кумедну жовту краватку з принтом різного одягу.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у другий день перегонів в Аскоті були присутні також принц Вільям, його свекруха Керол Міддлтон і королівська родина практично в повному складі. Не відвідали змагання лише король Чарльз та принцеса Кейт.

Герцог і герцогиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

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