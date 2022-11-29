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У сукні з квітами від Carolina Herrera: Джилл Байден презентувала різдвяні прикраси Білого дому

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні з квітами від Carolina Herrera: Джилл Байден презентувала різдвяні прикраси Білого дому

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього року прикраси включають 77 ялинок із понад 83 тисячами вогнів, а також гірлянди, вінки та інші тематичні прикраси.

Щороку до Різдва Білий дім прикрашають ялинками та святковими декораціями, а відповідають за це за традицыйно перші леді. Цього року Бжилл Байден обрала темою для декорацій перші слова Конституції США "Ми, народ".

Цими прикрасами вона хотіла показати те, що об'єднує американців під час свят та протягом усього року. Перша леді обрала тему кілька місяців тому, і під час вихідних на честь Дня Подяки до Білого дому прибуло понад 150 добровольців, щоб прикрасити приміщення.

Джилл Байден офіційно представила святкові прикраси та виступила з керівництвом Національної гвардії та їхніми родинами у понеділок, 28 листопада.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

На відкритті вона з'явилася у чорній сукні від Carolina Herrera з короткими рукавами та квітковим малюнком у вигляді синіх квітів із червоними деталями. Доповнювали образ першої леді червоні туфлі, великі сережки, кілька ланцюжків на шиї та браслетів на руках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Також вона доповнила лук червоним жакетом без ґудзиків.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

А щодо самих декорацій, то кожна з кімнат має свою тему в межах загальної теми "Ми, народ".

Різдвяний декор у Білому домі / © Associated Press
Різдвяний декор у Білому домі / Фото: Associated Press

Східна кімната, наприклад, зосереджена навколо природи та відпочинку і включає зображення чотирьох національних парків.

Різдвяний декор у Білому домі / © Associated Press
Різдвяний декор у Білому домі / Фото: Associated Press

Блакитна кімната, в якій розташована офіційна ялинка Білого дому, прикрашена зображеннями офіційних птахів штату, які зроблені вручну.

Різдвяний декор у Білому домі / © Associated Press
Різдвяний декор у Білому домі / Фото: Associated Press

Червона кімната — це кімната "Віра і світло" з "вежами свічок" і, за традицією від 1975 року, свіжою журавлиною як частиною декору. У кімнаті також є орхідеї, улюблена квітка Джілл Байден.

Різдвяний декор у Білому домі / © Associated Press
Різдвяний декор у Білому домі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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