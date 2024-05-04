У сукні з квітами з бісеру: елегантна Джилл Байден на званій вечері у Білому домі

У Білому домі у Вашингтоні відбулася звана вечеря "Учитель року". На цей захід президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден запросили понад 50 викладачів з усієї країни на перший подібний захід, щоб висловити визнання їхньої прихильності до справи навчання.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для цієї появи на публіці перша леді одягла довгу сукню в романтичному стилі, яку раніше вже неодноразово одягала на світські заходи. Сукня мала довгі рукави, мереживні елементи, вишивку лелітками, а також аплікації з бісеру у вигляді квітів.

Доповнила 72-річна жінка своє вбрання прикрасами із перлами та діамантами — довгими сережками, кількома браслетами. Також її руки прикрашали коштовні каблучки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Макіяж і зачіска дружини президента Америки заслуговують на окрему увагу, оскільки волосся вона накрутила в легкі локони і зібрала ззаду шпильками з перлинами, а ось на обличчі у неї був яскравий вечірній макіяж очей, а на щоках рум'яна і бронзер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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