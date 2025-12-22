У сукні з квітами і балетках із пташками: Іванка Трамп поділилася списком книжок, які прочитала

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram своє нове фото і поділилася у дописі списком книжок, які вона прочитала в році, що минає.

На світлині донька президента читає книжку в домашній затишній атмосфері. Вона постала в літній білій сукні міді з синім квітковим принтом. Вбрання вона скомбінувала з темно-синіми оксамитовими балетками з золотистою вишивкою у вигляді пташок. У неї було розпущене волосся, яке вона уклала на один бік, і макіяж з акцентом на очах.

«Ось кілька книжок, які сформували мій 2025 рік: кожна змістила мій погляд, деякі м’яко, інші глибоко. До багатьох я повертаюся знову і знову — не лише для прозріння, а для вирівнювання.

• «Жінки» Крістін Ганни

Сильна історія про мужність, стійкість і сестринство проти війни. Це повертає жінок до центру історії та нагадує, що одні з найсміливіших дій служіння відбуваються тихо.

• «Одіссея» Гомера

Щороку я перечитую книжки, які задають моїм дітям у школі. Цього року я знову мандрую Одіссеєю з Арабеллою. Це вшановує довгу дугу пригод і рішучість, яку потрібно натиснути.

• «Творчий акт» Ріка Рубіна

Медитація на сприйняття світу як мистецтва в русі і на дисципліну не як обмеження, а як відданість.

• «Вибір» Едіт Єви Егер

Доказ того, що навіть у темряві свобода — це внутрішнє рішення.

• «Чайка Джонатан Лівінгстон» Річарда Баха

Політ як метафора. Байка для тих, хто не хоче жити в запозичених межах.

• «Альманах» Навала Равіканта

Ясність про багатство, мудрість і щастя. Сучасний стоїцизм.

• «Уроки історії» Вілла та Аріель Дюрантів

Дистиляція людської цивілізації та її стійкі шаблони. Нагадування про те, що перспектива — найрідкісніша форма мудрості.

• «Сила міфу» Джозефа Кемпбелла

Дослідження того, як наше приватне життя відгукується вічними міфами.

• «Історія західної філософії» Бертранда Рассела

Інтелектуальне проща архітектурою людської думки.

• «Справа за щастям» Джефрі Розена

Особливо відгукується, коли ми наближаємося до 250-річчя Америки. Ця книжка нагадує про те, що наші засновники бачали щастя як прагнення, що коріниться у чесноті.

• «Назустріч змістовному життю» Саймона Якобсона

Мета знаходить не в амбіціях, а у вірі та служінні.

Завжди на моїй тумбочці: «Медитації» Марка Аврелія, «Говорить спокій» Екхарта Толле, вірш на кожну ніч року та необхідний Румі.

Оскільки я розпочинаю свій список читання на рік наперед, я буду рада почути ваші рекомендації!» — поділилася вона.

