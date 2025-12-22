- Дата публікації
У сукні з квітами і балетках із пташками: Іванка Трамп поділилася списком книжок, які прочитала
Донька президента США поділилася з фоловерами в соцмережі книжками, які прочитала цьогоріч.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram своє нове фото і поділилася у дописі списком книжок, які вона прочитала в році, що минає.
На світлині донька президента читає книжку в домашній затишній атмосфері. Вона постала в літній білій сукні міді з синім квітковим принтом. Вбрання вона скомбінувала з темно-синіми оксамитовими балетками з золотистою вишивкою у вигляді пташок. У неї було розпущене волосся, яке вона уклала на один бік, і макіяж з акцентом на очах.
«Ось кілька книжок, які сформували мій 2025 рік: кожна змістила мій погляд, деякі м’яко, інші глибоко. До багатьох я повертаюся знову і знову — не лише для прозріння, а для вирівнювання.
• «Жінки» Крістін Ганни
Сильна історія про мужність, стійкість і сестринство проти війни. Це повертає жінок до центру історії та нагадує, що одні з найсміливіших дій служіння відбуваються тихо.
• «Одіссея» Гомера
Щороку я перечитую книжки, які задають моїм дітям у школі. Цього року я знову мандрую Одіссеєю з Арабеллою. Це вшановує довгу дугу пригод і рішучість, яку потрібно натиснути.
• «Творчий акт» Ріка Рубіна
Медитація на сприйняття світу як мистецтва в русі і на дисципліну не як обмеження, а як відданість.
• «Вибір» Едіт Єви Егер
Доказ того, що навіть у темряві свобода — це внутрішнє рішення.
• «Чайка Джонатан Лівінгстон» Річарда Баха
Політ як метафора. Байка для тих, хто не хоче жити в запозичених межах.
• «Альманах» Навала Равіканта
Ясність про багатство, мудрість і щастя. Сучасний стоїцизм.
• «Уроки історії» Вілла та Аріель Дюрантів
Дистиляція людської цивілізації та її стійкі шаблони. Нагадування про те, що перспектива — найрідкісніша форма мудрості.
• «Сила міфу» Джозефа Кемпбелла
Дослідження того, як наше приватне життя відгукується вічними міфами.
• «Історія західної філософії» Бертранда Рассела
Інтелектуальне проща архітектурою людської думки.
• «Справа за щастям» Джефрі Розена
Особливо відгукується, коли ми наближаємося до 250-річчя Америки. Ця книжка нагадує про те, що наші засновники бачали щастя як прагнення, що коріниться у чесноті.
• «Назустріч змістовному життю» Саймона Якобсона
Мета знаходить не в амбіціях, а у вірі та служінні.
Завжди на моїй тумбочці: «Медитації» Марка Аврелія, «Говорить спокій» Екхарта Толле, вірш на кожну ніч року та необхідний Румі.
Оскільки я розпочинаю свій список читання на рік наперед, я буду рада почути ваші рекомендації!» — поділилася вона.
