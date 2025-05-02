У сукні з квітами і капелюсі-пігулці: герцогиня Софі відвідала службу

Герцогиня Софі / © Getty Images

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Учора Софі відвідала службу Асоціації Хреста Вікторії та Георгія Побідоносця у церкві Святого Мартіна-ін-зе-Філдс у Лондоні.

Героцогиня мала гарний та елегантний вигляд в синій сукні з флористичним принтом від улюбленого бренду Кейт Міддлтон Beulah London, доповнивши образ капелюхом-пігулкою Jane Taylor London, клатчем зі шкіри пітону від Sophie Habsburg та нюдовими туфлями-човниками від Prada.

Герцогиня Софі / © Getty Images

На шиї у Софі було мініатюрне золоте намисто Giulia Barela Jewelry Design, а у вухах сережки-кільця від цього бренду, які герцогиня носить досить часто. Біляве волосся вона уклала в низький пучок і зробила денний макіяж на обличчі.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як герцогиня Единбурзька надихнулася образом принцеси Уельської Кейт.

Герцогиня Софі та принцеса Кейт / © Getty Images