Суспільство
84
У сукні з квітами і обіймах чоловіка: принцеса Беатріс відвідала галавечір

Принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали галавечір «Мистецтво бажань 2025» у готелі Chancery Rosewood у Лондоні.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

На захід, який відбувся у готелі Chancery Rosewood, Беатріс приїхала в сукні міді від свого улюбленого бренду The Vampires Wife з принтом червоних троянд, поясом на талії та рюшами на подолі, доповнивши її атласними туфлями Tabitha Simmons та клатчем Fiona Kotur чорного кольору зі зміїної шкіри.

Принцеса зробила макіяж у натуральних відтінках і уклала волосся м’якими локонами. Її чоловік Едоардо був у чорному костюмі, білій сорочці і краватці в дрібний горох.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Лише за кілька днів до своєї появи на благодійному заході Беатріс заїхала до Нью-Йорка, щоб відсвяткувати весілля свого давнього друга Джеймса Гріна. Для цього урочистого виходу принцеса також обрала сукню від бренду The Vampire’s Wife з пишними рукавами, воланами на спідниці та багатошаровим кроєм у готичному стилі біля подолу.

Образи принцеси Беатріс — онучки королеви Єлизавети II (17 фото)

84
