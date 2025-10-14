- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з квітами і обіймах чоловіка: принцеса Беатріс відвідала галавечір
Принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали галавечір «Мистецтво бажань 2025» у готелі Chancery Rosewood у Лондоні.
На захід, який відбувся у готелі Chancery Rosewood, Беатріс приїхала в сукні міді від свого улюбленого бренду The Vampires Wife з принтом червоних троянд, поясом на талії та рюшами на подолі, доповнивши її атласними туфлями Tabitha Simmons та клатчем Fiona Kotur чорного кольору зі зміїної шкіри.
Принцеса зробила макіяж у натуральних відтінках і уклала волосся м’якими локонами. Її чоловік Едоардо був у чорному костюмі, білій сорочці і краватці в дрібний горох.
Лише за кілька днів до своєї появи на благодійному заході Беатріс заїхала до Нью-Йорка, щоб відсвяткувати весілля свого давнього друга Джеймса Гріна. Для цього урочистого виходу принцеса також обрала сукню від бренду The Vampire’s Wife з пишними рукавами, воланами на спідниці та багатошаровим кроєм у готичному стилі біля подолу.