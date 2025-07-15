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У сукні з квітами і вінком на голові: леді Кітті Спенсер на заході улюбленого бренду
Британська аристократка леді Кітті Спенсер сходила на модний показ.
Кітті була присутня на показі Dolce & Gabbana Alta Moda у Foro Romano в італійському Римі.
Знаменитість приїхала у максісукні з вишивкою та квадратним декольте від Dolce & Gabbana, доповнивши свій образ великими сережками-вісячками з камінням та квітковим вінком на голові. Леді Кітті зробила виразний макіяж очей зі стрілками на повіках, нанесла рожеві тіні та рожеву помаду на губи, а волосся зібрала у високу зачіску.
Кітті Спенсер поділилася в Instagram кількома знімками із заходу.
Нещодавно племінниця принцеси Діани показувала, де проводила літню відпустку із сім’єю та ділилася гарними кадрами у своєму блогу.
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