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У сукні з квітами на ліфі: велика герцогиня Люксембурга відвідала вечерю на честь президента Сінгапуру
Президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам та перша леді Джейн Іттогі Шанмугаратнам відвідали Люксембург.
Пара прибула до Європи з дводенним державним візитом на запрошення Великого герцога Анрі та Великої герцогині Марії Терези Люксембурзьких.
У межах цієї зустрічі відбувся державний прийом та вечеря, які проводились на честь гостей герцогів. Захід минув у Палаці Великого Герцога.
Герцогиня Марія Тереза зачарувала публіку вибором вечірньої сукні. Річ у тому, що 69-річна жінка одягла вбрання від відомого бренду Oscar de la Renta, відмінністю якого є квіткове оздоблення.
Образ вона доповнила напівпрозорою накидкою та діамантовою тіарою The Belgian Scroll Tiara.
Нагадаємо, що нещодавно Анрі та Марія Тереза відсвяткували річницю весілля і з цього приводу ми розповідали про унікальне весільне вбрання з хутряним оздобленням та двометровим шлейфом, яке того дня носила наречена.