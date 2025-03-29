У сукні з квітами на ліфі: велика герцогиня Люксембурга відвідала вечерю на честь президента Сінгапуру

Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза

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Пара прибула до Європи з дводенним державним візитом на запрошення Великого герцога Анрі та Великої герцогині Марії Терези Люксембурзьких.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

У межах цієї зустрічі відбувся державний прийом та вечеря, які проводились на честь гостей герцогів. Захід минув у Палаці Великого Герцога.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Герцогиня Марія Тереза зачарувала публіку вибором вечірньої сукні. Річ у тому, що 69-річна жінка одягла вбрання від відомого бренду Oscar de la Renta, відмінністю якого є квіткове оздоблення.

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Образ вона доповнила напівпрозорою накидкою та діамантовою тіарою The Belgian Scroll Tiara.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Нагадаємо, що нещодавно Анрі та Марія Тереза відсвяткували річницю весілля і з цього приводу ми розповідали про унікальне весільне вбрання з хутряним оздобленням та двометровим шлейфом, яке того дня носила наречена.