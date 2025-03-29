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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

У сукні з квітами на ліфі: велика герцогиня Люксембурга відвідала вечерю на честь президента Сінгапуру

Президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам та перша леді Джейн Іттогі Шанмугаратнам відвідали Люксембург.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза

Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза

Пара прибула до Європи з дводенним державним візитом на запрошення Великого герцога Анрі та Великої герцогині Марії Терези Люксембурзьких.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

У межах цієї зустрічі відбувся державний прийом та вечеря, які проводились на честь гостей герцогів. Захід минув у Палаці Великого Герцога.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Герцогиня Марія Тереза зачарувала публіку вибором вечірньої сукні. Річ у тому, що 69-річна жінка одягла вбрання від відомого бренду Oscar de la Renta, відмінністю якого є квіткове оздоблення.

Образ вона доповнила напівпрозорою накидкою та діамантовою тіарою The Belgian Scroll Tiara.

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Фото: Cour grand-ducale Luxembourg

Нагадаємо, що нещодавно Анрі та Марія Тереза відсвяткували річницю весілля і з цього приводу ми розповідали про унікальне весільне вбрання з хутряним оздобленням та двометровим шлейфом, яке того дня носила наречена.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
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