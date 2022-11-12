У сукні з квітковим принтом і під руку з батьком: папараці сфотографували Тіффані Трамп напередодні весілля

Папараці зазнімкували підготовку до весілля доньки експрезидента США.
Сьогодні, 12 листопада, молодша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп вийшла заміж за 25-річного мільярдера з Нігерії Майкла Булоса.
Напередодні папараці вдалося сфотографувати підготовку до церемонії у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. В об'єктиви фотокамер потрапив Дональд і Тіффані, які йшли галявиною. Донька взяла батька під руку. На сцені на них чекав Булос.
Тіф мала ніжний вигляд. На ній була біло-блакитна сукня міді з квітковим принтом. Експрезидент був одягнений у темно-синій костюм і білу сорочку, а Майкл – у бордову футболку і світлі штани.
Нагадаємо, у подібних сукнях, як у Тіффані, на передвесільній вечірці з'явилися Іванка Трамп і Лара Трамп.
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