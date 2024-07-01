У сукні з квітковим принтом і слінгбеках: Джилл Байден продемонструвала новий жіночний образ

Президент США Джо Байдена і його дружина Джилл Байден потрапили під приціл фотографів, коли виходили з літака на авіабазі Макгуайр, що в штаті Нью-Джерсі.

Перша леді, як завжди, мала гарний жіночний вигляд. На ній була чорна сукня за коліна з ніжним квітковим принтом, довгими рукавами і краваткою-бантом. Її Джилл скомбінувала з чорними слінгбеками на шпильках і з білими ремінцями-стрічками.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

У неї було укладання, яке розвівав вітер, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, елегантні перлинні сережки у вухах і золоті каблучки з камінням на руках. Французький манікюр завершив аутфіт дружини президента.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у темно-синій класичний костюм, блакитно-білу сорочку у смужку і чорні туфлі.

А ввечері папараці сфотографували президентське подружжя на авіабазі разом із онучками – Наталі і Фіннеган.

Джо і Джилл Байдени з онучками / Фото: Associated Press

Наталі була одягнена у вишневий кардиган, білі штани-труби і жовті балетки з квітами, а на Фіннеган була біла сукня з рюшами, зверху якої вона одягла дідусевий піджак, і коричневі замшеві чоботи.

Джо і Джилл Байдени з онучками / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден з'явилася в аеропорту у сукні-футлярі із зображенням синіх метеликів і короткими рукавами, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

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