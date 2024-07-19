У сукні з квітковим принтом і вирізом: віцепрем’єр-міністерка Великої Британії в об'єктиві папараці

Анджела Рейнер у романтичному образі з'явилася на зустрічі з українським президентом.

Фотографи зазнімкували віцепрем’єр-міністерку Великої Британії Анджелу Рейнер, коли вона вийшла з автівки біля Даунінг-стріт, 10. Там вона взяла участь у зустрічі прем’єр-міністром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Для своєї появи Анджела обрала романтичний образ. На ній була кремова сукня міді з рожево-зеленим квітковим принтом і рукавами-ліхтариками. У зоні декольте був виріз, обрамлений червоними лініями.

Анджела Рейнер / Фото: Getty Images

Аутфіт віцепрем'єрка доповнила замшевими світлими туфлями на стійких підборах. У неї було розпущене волосся і макіяж із акцентом на чорних стрілках. На зап'ястях у неї були годинник і зав'язані кольорові нитки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у межах свого візиту до Великої Британії зустрівся також із королем Чарльзом III у Бленгеймському палаці.

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