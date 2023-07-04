У сукні з квітковим принтом і з метеликом на грудях: жіночний образ першої леді Мексики

Беатріс Гутьєррес Мюллер любить носити вбрання з флористичним принтом.
Перша леді Мексики Беатріс Гутьєррес Мюллер підтримала свого чоловіка – президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора під час заходу в Мехіко з нагоди його п’ятої річниці на посаді.
Беатріс була одягнена у чорну сукню з бірюзовим квітковим принтом і короткими рукавами з рюшами. Аутфіт вона доповнила скромною зачіскою, макіяжем, срібними сережками, браслетом і кулоном у вигляді метелика з намистом.
Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон у чорній сукні до колін, яка зверху була прикрашена мереживом і атласними стрічками, з'явилася на державній вечері у Єлисейському палаці.
Читайте також: