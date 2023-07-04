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У сукні з квітковим принтом і з метеликом на грудях: жіночний образ першої леді Мексики

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні з квітковим принтом і з метеликом на грудях: жіночний образ першої леді Мексики

Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатріс Гутьєррес Мюллер любить носити вбрання з флористичним принтом.

Перша леді Мексики Беатріс Гутьєррес Мюллер підтримала свого чоловіка – президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора під час заходу в Мехіко з нагоди його п’ятої річниці на посаді.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / © Associated Press
Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Беатріс була одягнена у чорну сукню з бірюзовим квітковим принтом і короткими рукавами з рюшами. Аутфіт вона доповнила скромною зачіскою, макіяжем, срібними сережками, браслетом і кулоном у вигляді метелика з намистом.

Беатріс Гутьєррес Мюллер / © Associated Press
Беатріс Гутьєррес Мюллер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон у чорній сукні до колін, яка зверху була прикрашена мереживом і атласними стрічками, з'явилася на державній вечері у Єлисейському палаці.

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Дата публікації
Перегляди
647
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