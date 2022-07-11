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У сукні з квітковим принтом: красива Кейт Вінслет відвідала Вімблдон

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У сукні з квітковим принтом: красива Кейт Вінслет відвідала Вімблдон

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

46-річну британську акторку Кейт Вінслет вчора помітили серед гостей фіналу Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні.

Кейт приїхала подивитися гру між Новаком Джоковичем із Сербії та Ніком Кіргіосом із Австралії. У грі перемогу здобув Джокович, це вже його сьомий трофей на Вімблдоні.

Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Кубок Джоковичу вручила герцогиня Кембриджська Кетрін, вона є патроном всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету від 2016 року.

Акторка Кейт Вінслет з'явилася на трибунах у легкій блакитній сукні з квітковим принтом та не глибоким V-подібним декольте, доповнивши образ численними золотими прикрасами – ланцюгами на шиї, браслетами та сережками. А взута була в коричневі туфлі із замші на невисоких підборах. Вінслет уклала волосся красивими кучерями і зробила денний макіяж.

Кейт Вінслет / © Getty Images
Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

У суботу, нагадаємо, відбувся фінал жіночого одиночного розряду, у якому перемогу здобула представниця Казахстану Олена Рибакіна. Нагороду їй також вручила герцогиня Кембриджська.

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