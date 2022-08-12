У сукні з квітковим принтом: Кріссі Метц у романтичному образі потрапила під приціл папараці

В об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Кріссі Метц. Акторка вийшла у світ у романтичному образі. На ній була бежева сукня міді з квітковим принтом, малиновими стрічками і рюшами на подолі. Вбрання вона поєднала із золотистими босоніжками та чорною сумкою.

Кріссі Метц / Фото: Getty Images

Кріссі розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями. Рожевий педикюр завершив аутфіт Метц.

А ще Кріссі обожнює носити яскраве вбрання. На одному із заходів вона з'явилася в асиметричній сукні кольору фуксії з рюшами на поділі та рукавах.

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