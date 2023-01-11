У сукні з квітковим принтом: перша леді Мексики на зустрічі з Байденами

Перша леді Мексики одягла вбрання з флористичним принтом.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і його дружина Беатріс Гутьєррес Мюллер зустрічали у себе в гостях, у Національному палаці у Мехіко, президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден.
Перша леді Мексики продемонструвала елегантний аутфіт у закритій чорній сукні міді з кольоровим квітковим принтом і чорних капронових колготах. Вбрання вона доповнила чорними туфлями з круглими носками і на стійких підборах.
Волосся Беатріс заплела в кіску і уклала її в пучок. Вона зробила макіяж смокіайс і прикрасила вуха довгими бузковими сережками.
А Джилл Байден з'явилася на зустрічі у синьому пальті, розшитому на лацканах бісером, та сукні з V-подібним вирізом із бісером.
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