У сукні з квітковим принтом: Урсула фон дер Ляєн у красивому образі з'явилася на прийомі у короля Чарльза III

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побувала на прийомі у короля Чарльза III у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. На прийомі у монарха також був прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Урсула фон дер Ляєн для цієї події обрала гарний ніжний аутфіт. На ній була біла сукня з квітковим принтом у дрібний горошок, зверху якої вона одягла світло-блакитний вкорочений жакет без коміра і ґудзиків.

Король Чарльз III, Урсула фон дер Ляєн і Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Політикиня зробила елегантне об'ємне укладання, ніжний макіяж, вуха вона прикрасила перлинними сережками, шию – перлинним намистом, а руку – золотим браслетом. До жакету Урсула прикріпила круглу блакитну брошку. В руці вона тримала чорний клатч.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн до Бразилії приїхала в жакеті персикового відтінку без ґудзиків, який вона скомбінувала з блузкою і штанями молочного кольору.

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