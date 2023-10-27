У сукні з квітковими візерунками і прозорим верхом: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на державній вечері

Перша леді США обрала для заходу вечірнє вбрання від ліванського дизайнера.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден влаштували на честь прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе і його коханої Джоді Гейдон державну вечерю у Білому домі, на яку було запрошено близько 325 гостей.
Для такої події перша леді США обрала гарний вечірній образ. На ній була бежева сукня максі, розшита квітковими візерунками зі сріблястих леліток, з короткими рукавами і прозорим верхом від ліванського бренду Reem Acra. Вбрання чудово сиділо на підтягнутій фігурі Джилл.
Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями. Байден зробила елегантну зачіску, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха діамантовими сережками. Вона мала прекрасний вигляд.
Джо Байден був одягнений у чоний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, зустрічала прем’єр-міністра Австралії Джилл Байден у кобальтовій сукні з вирізами на рукавах і в блискучих туфлях.
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