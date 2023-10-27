У сукні з квітковими візерунками і прозорим верхом: Джилл Байден в елегантному образі з'явилася на державній вечері

Перша леді США обрала для заходу вечірнє вбрання від ліванського дизайнера.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден влаштували на честь прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе і його коханої Джоді Гейдон державну вечерю у Білому домі, на яку було запрошено близько 325 гостей.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон, Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді США обрала гарний вечірній образ. На ній була бежева сукня максі, розшита квітковими візерунками зі сріблястих леліток, з короткими рукавами і прозорим верхом від ліванського бренду Reem Acra. Вбрання чудово сиділо на підтягнутій фігурі Джилл.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями. Байден зробила елегантну зачіску, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха діамантовими сережками. Вона мала прекрасний вигляд.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон, Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у чоний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон, Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зустрічала прем’єр-міністра Австралії Джилл Байден у кобальтовій сукні з вирізами на рукавах і в блискучих туфлях.

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