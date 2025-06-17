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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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315
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1 хв

У сукні з квітковою аплікацією: герцогиня Софі приїхала в Аскот на перегони

Герцогиня Единбурзька Софі приїхала на Королівські перегони в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Getty Images

Дружина принца Едварда, герцога Единбурзького, приїхала на перегони, які стартували сьогодні в Аскоті. 60-річна Софі обрала для виходу у світ білу максісукню з квітковою аплікацією та прозорою тканиною зверху, доповнивши образ лаконічним капелюхом-пігулкою з квіткою, нюдовими босоніжками на підборах і такою самою маленькою сумкою, яку тримала в руках.

Герцогиня Единбурзька зробила легкий макіяж очей, підкресливши вії і нанесла напівпрозорий блиск на губи, а біляве волосся зібране в зачіску. Також у неї у вухах сяяли золоті сережки з камінням.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Вчора, нагадаємо, Софі була присутня на службі ордена Підв’язки у Віндзорі, куди приїхала в пастельно-рожевій сукні міді від Suzannah London з пишними рукавами і молочно-білих туфлях-човниках на підборах Emmy London і підібрала до образу крислатий пастельно-рожевий капелюх Jane Taylor London.

Принцеса Олександра, герцогиня Софі та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Олександра, герцогиня Софі та принцеса Кейт / © Getty Images

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