У сукні з квітковою спідницею і в перлових прикрасах: красива принцеса Како відвідала музей

Японська принцеса обрала для свого виходу ніжний образ.

Принцеса Како приїхала до міста Куско на святкування 150-ї річниці дипломатичних відносин між Японією та Перу. Там їй провели екскурсію музеєм Корікача.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса мала чарівний вигляд. Вона була одягнена в гарну сукню, яка складалася із блакитного верха і коралової спідниці з квітковим принтом салатового і блакитного кольорів. На талії був тонкий блакитний пояс із бантиком.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса доповнила аутфіт кремовими туфлями і кремовим клатчем. Како зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како у традиційному кімоно персикового відтінку відвідала захід у Японському культурному центрі в Лімі.

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