У сукні з квітковою вишивкою: Джилл Байден відвідала дитячу лікарню

Перша леді США поспілкувалася із вакцинованими дітьми.

Джилл Байден відвідала Техаську дитячу лікарню у Г'юстоні, де вакцинують дітей від COVID-19. Там перша леді поспілкувалася з вакцинованими дітьми, а також виступила з промовою.

Джилл Байден / Associated Press

Дружина президента постала у чорній сукні міді з яскравою квітковою вишивкою та з короткими рукавами.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся їй уклали у гарні локони і зробили традиційний макіяж з акцентом на очах. У вухах Джилл були сережки з перлами, на шиї — золотий ланцюжок, а на руці — золотий годинник. На обличчя вона вдягла чорну маску.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, а в педіатричній клініці вакцинації COVID-19 у початковій школі Франкліна Шермана в Макліні Байден з'явилася у червоній довгій сукні з пікантним декольте та коміром. Талію вона підкреслила чорним поясом із металевою пряжкою у вигляді жука.

Джилл Байден / Associated Press

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