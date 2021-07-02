У сукні з квітковою вишивкою і рожевих човниках: королева Летиція на урочистому обіді

Іспанська королева продемонструвала жіночний образ у вбранні Carolina Herrera.
Король Філіп VI і королева Летиція організували у Королівському палаці у Мадриді для Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша урочистий обід.
Для цієї події королева обрала розкішну блакитну сукню міді з квітковою вишивкою від Carolina Herrera, яку поєднала із замшевими рожевими човниками.
До вбрання вона підібрала рожевий клатч, який мав гармонійний вигляд в її аутфіті.
Ідеально рівне укладання, легкий макіяж і лаконічні сережки завершили лук Летиції. На обличчі у неї була захисна маска, а на пальці — золота каблучка.
Філіп VI був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку і світло-м'ятну краватку.
Нагадаємо, Летиція вже з'являлася раніше у цій сукні. У вбранні Carolina Herrera вона у вересні 2017 року відвідала конференцію в Пальмі-де-Майорці.
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