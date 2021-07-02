У сукні з квітковою вишивкою і рожевих човниках: королева Летиція на урочистому обіді

У сукні з квітковою вишивкою і рожевих човниках: королева Летиція на урочистому обіді

Іспанська королева продемонструвала жіночний образ у вбранні Carolina Herrera.

Король Філіп VI і королева Летиція організували у Королівському палаці у Мадриді для Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша урочистий обід.

Королева Летиція / Getty Images

Для цієї події королева обрала розкішну блакитну сукню міді з квітковою вишивкою від Carolina Herrera, яку поєднала із замшевими рожевими човниками.

Королева Летиція / Getty Images

До вбрання вона підібрала рожевий клатч, який мав гармонійний вигляд в її аутфіті.

Королева Летиція / Getty Images

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Ідеально рівне укладання, легкий макіяж і лаконічні сережки завершили лук Летиції. На обличчі у неї була захисна маска, а на пальці — золота каблучка.

Філіп VI був одягнений у темно-синій костюм, блакитну сорочку і світло-м'ятну краватку.

Нагадаємо, Летиція вже з'являлася раніше у цій сукні. У вбранні Carolina Herrera вона у вересні 2017 року відвідала конференцію в Пальмі-де-Майорці.

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Тіари королеви Летиції (9 фото)

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