У сукні з квітковою вишивкою: королева Йорданії Ранія із чоловіком побували у селі

Її Величність дуже любить вбрання з вишивкою, тому часто одягає зроблені на замовлення сукні, які красиво розшиті хитромудрими візерунками.

Король Абдалла II та його дружина королева Ранія відвідали сільськогосподарський проєкт та Жіночу кооперативну асоціацію в йорданському селі Дізі. Вони поспілкувалися з працівниками організацій, спробували частування, які їм приготували і посадила рослини.

Ранія для своєї появи обрала просту, зручну та закриту сукню. Вбрання було довгим мало комір-стійку, а також було багато розшите різнокольоровими нитками на декольте, спідниці та рукавах.

Образ королева доповнила елегантною зачіскою, чорними туфлями та сережками-кільцями від Stone Fine Jewelry.

Також деякими кадрами із заходу Ранія поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

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