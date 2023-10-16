У сукні з квітковою вишивкою рішельє і з красивими сережками: принцеса Кіко у ніжному образі приїхала до мерії

Японська принцеса обрала для свого виходу красиве вбрання, яке їй дуже личить.

Фотографи зазнімкували, як принцеса Како прибула до мерії у Кімоцукі. Вона поспілкувалася з місцевою молоддю, яка її привітно зустріла з плакатами.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Како мала милий вийгляд. Для своєї появи вона обрала ніжний аутфіт. На принцесі була лавандова сукня міді з квітковою вишивкою рішельє із тканинним поясом, який підкреслив її талію. Вбрання вона скомбінувала з білими шкіряними туфлями на підборах і білим клатчем.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Како зробила скромну зачіску і була без макіяжу на обличчі. Вуха вона прикрасила квітковими сережками.

Нагадаємо, папараці заскочили принцесу Како в аеропорту. На ній був жакет кольору індиго і сукня в горошок.

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