У сукні з квітковим принтом і нюдових туфлях: княгиня Шарлін на заході в палаці

Княгиня Шарлін

Шарлін вручила два чеки на користь свого фонду та Товариства захисту тварин Монако (SPA), президенткою якого вона також є.

До фонду княгині Монакської було зроблено пожертву в розмірі 60 235 євро, що є частиною виручки від недільного вечора Гран-прі Формули-1 2024-го та 2025 років на автодромі Jimmy’z.

Княгиня Шарлін

Ця сума допоможе фінансувати життєво важливі проєкти в Бангладеш, де Фонд активно бореться з утопленням — трагічною проблемою, яка щороку забирає життя майже 19000 осіб, включаючи 14000 дітей.

Крім того, до фонду Монако було внесено пожертву в розмірі 8 500 євро завдяки виручці від внутрішнього продажу, організованого для співробітників SBM. Ця сума буде спрямована на підтримку діяльності асоціації щодо тварин, які чекають на свій дім.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін з’явилася на заході у бавовняній сукні міді без рукавів і з великим квітковим принтом від Akris за 2 590 євро, взута у шкіряні туфлі-човники з відкритою п’ятою Gianvito Rossi. Її Світлість зібрала волосся в низьку зачіску і зробила легкий денний макіяж, що підкреслює її природну красу обличчя.

Княгиня Шарлін

