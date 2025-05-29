- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 499
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з ланцюжками від Louis Vuitton: стильний вихід Бріжит Макрон в Індонезії
Перша леді обожнює образи від французького Модного дому.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Південно-Східною Азією відвідали Джакарту. У палаці Мердека подружжя зустрілося з президент Індонезії Прабово Субіанто.
Перша леді продемонструвала під час зустрічі стильний образ у шовковій молочній сукні довжини міді від свого улюбленого бренду Louis Vuitton. Вбрання мало принт із ланцюжками і логотипом Модного дому, краватку-бант та спідницю зі складками і декоративними ґудзиками.
Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом і завершила лук золотими прикрасами.
До речі, у схожій сукні перша леді з’являлася у 2022 році на військовому параді до Дня взяття Бастилії.
Нагадаємо, Бріжит Макрон прибула до Джакарти y костюмі трендового кольору вершкового масла.