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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні з ланцюжками від Louis Vuitton: стильний вихід Бріжит Макрон в Індонезії

Перша леді обожнює образи від французького Модного дому.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого туру Південно-Східною Азією відвідали Джакарту. У палаці Мердека подружжя зустрілося з президент Індонезії Прабово Субіанто.

Еммануель і Бріжит Макрони зустрілися з президентом Індонезії / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони зустрілися з президентом Індонезії / © Associated Press

Перша леді продемонструвала під час зустрічі стильний образ у шовковій молочній сукні довжини міді від свого улюбленого бренду Louis Vuitton. Вбрання мало принт із ланцюжками і логотипом Модного дому, краватку-бант та спідницю зі складками і декоративними ґудзиками.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом і завершила лук золотими прикрасами.

До речі, у схожій сукні перша леді з’являлася у 2022 році на військовому параді до Дня взяття Бастилії.

Нагадаємо, Бріжит Макрон прибула до Джакарти y костюмі трендового кольору вершкового масла.

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