У сукні з лелітками: Джилл Байден сяяла на церемонії в розкішному вечірньому вбранні

Перша леді США Джил Байден та її чоловік-президент відвідали щорічний захід у Вашингтоні – 47-ю церемонію вручення нагород Центру Кеннеді. На цьому заході вшановували за заслуги відомих особистостей, які вплинули на Сполучені Штати та на майбутні покоління.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентська пара – традиційні гості церемонії, тому займають спеціально відведену для них ложу і спостерігають за заходом. Цього року 73-річна Джилл одягла на церемонію довгу білу вечірню сукню з рукавами. Це було пряме вбрання повністю розшите лелітками.

Сукню перша леді Америки доповнила діамантовими прикрасами – сережками-люстрами, кількома браслетами та каблучками. Також вона зробила насичений вечірній макіяж та об'ємну зачіску.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цей захід Джилл відвідала востаннє, як перша леді США, адже зовсім скоро її чоловік залишає посаду президента. Також нещодавно вона востаннє прикрасила Білий дім до Різдва. Тема оздоблення резиденції цього разу звучить як "Сезон миру та світла".

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