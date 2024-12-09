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У сукні з лелітками: Джилл Байден сяяла на церемонії в розкішному вечірньому вбранні

У сукні з лелітками: Джилл Байден сяяла на церемонії в розкішному вечірньому вбранні

Джилл Байден / Фото: Associated Press

73-річна дружина президента одягла елегантну сукню світлого відтінку.

Перша леді США Джил Байден та її чоловік-президент відвідали щорічний захід у Вашингтоні – 47-ю церемонію вручення нагород Центру Кеннеді. На цьому заході вшановували за заслуги відомих особистостей, які вплинули на Сполучені Штати та на майбутні покоління.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентська пара – традиційні гості церемонії, тому займають спеціально відведену для них ложу і спостерігають за заходом. Цього року 73-річна Джилл одягла на церемонію довгу білу вечірню сукню з рукавами. Це було пряме вбрання повністю розшите лелітками.

Сукню перша леді Америки доповнила діамантовими прикрасами – сережками-люстрами, кількома браслетами та каблучками. Також вона зробила насичений вечірній макіяж та об'ємну зачіску.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цей захід Джилл відвідала востаннє, як перша леді США, адже зовсім скоро її чоловік залишає посаду президента. Також нещодавно вона востаннє прикрасила Білий дім до Різдва. Тема оздоблення резиденції цього разу звучить як "Сезон миру та світла".

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