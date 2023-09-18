У сукні з лелітками та кейп-накидкою: шведська принцеса Мадлен на королівському святі

Мадлен з'явилася в компанії чоловіка – Крістофера О'Ніла – на банкеті на честь 50-річчя від дня коронації свого батька – короля Швеції Карла XVI Густава. Для такого урочистого заходу вона обрала сріблясту сукню від улюбленого бренду багатьох відомих осіб — Jenny Packham. Вбрання від цієї марки також часто одягає Кейт Міддлтон та Іванка Трамп.

На Мадлен була срібна сукня А-силуету з вишивкою лелітками з нової колекції бренду осінь-зима 2023-2024.

Вбрання також було прикрашене накидкою-кейпом, яка трохи прикривала руку принцеси. Мадлен доповнила лук сріблястим клатчем від Amina Muaddi, сережками-краплями з діамантами і двома браслетами, один з яких - культовий The Love від Cartier.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Проте головною прикрасою образу дочки короля стала тіара на голові. Вона цього разу одягла Modern Fringe Tiara – це одна з її улюблених прикрас і вона часто її одягає на урочисті заходи. Також у цій тіарі Мадлен виходила заміж.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

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