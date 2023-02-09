У сукні з льону та у сережках з пензликами: яскрава королева Максима з родиною на пляжі

Сім'я побувала на узбережжі, де влаштувала невеликий фотосет, а також відвідали проєкт з охорони природи в Синт-Естатіусі, Бонайрі. 51-річна королева Максима знову не дає нам нудьгувати і продемонструвала новий яскравий аутфіт. На ній була льняна сукня міді з принтом від Zimmermann за 695 доларів, взута вона була в босоніжки на платформі, а в руках тримала бамбуковий клатч від Glorinha Paranagua за 120 доларів.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з дочкою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

Талію Її Величності підкреслював широкий білий пояс, а йому в тон у вухах були сережки з пензликами, а на обличчі сонцезахисні окуляри від Tom Ford. Дочка короля та королеви принцеса Катаріна-Амалія була цього дня у блакитній сорочці, лляних білих широких штанях та у босоніжках на підборах. У руках вона тримала клатч із вишивкою, а у вухах у дівчини були сережки-висячки з пензликами, як у мами.

Загалом у цьому турі складається враження, що Катаріна-Амалія намагається наслідувати свою маму і часто вибирає великі прикраси для своїх образів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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