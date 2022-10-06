У сукні з мандаринами і помаранчевих еспадрильях: Джилл Байден відвідала Пуерто-Ріко

Перша леді США поповнила гардероб новим вбранням із флористичним принтом.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали школу Centro Sor Isolina Ferre Aguayo у Понсе, Пуерто-Ріко.
Там президент виступив з промовою стосовно урагану "Фіона", який пронісся Пуерто-Ріко і завдав чималої шкоди.
Джилл взяла участь у зборі гуманітарних пакетів для постраждалих від стихійного лиха.
Перша леді з'явилася там у синій сукні міді із зображенням мандарин. На талії був такий самий пояс. Байден скомбінувала вбрання із помаранчевими еспадрильями на танкетці.
Коли дружина президента йшла на літак, то зверху вона накинула бежевий тренч.
Джилл зробила насичений макіяж очей, укладання з локонами і прикрасила вуха перлинними сережками.
Джо був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, світло-блакитну сорочку у смужку і штани піскового відтінку.
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