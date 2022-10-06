У сукні з мандаринами і помаранчевих еспадрильях: Джилл Байден відвідала Пуерто-Ріко

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали школу Centro Sor Isolina Ferre Aguayo у Понсе, Пуерто-Ріко.

Там президент виступив з промовою стосовно урагану "Фіона", який пронісся Пуерто-Ріко і завдав чималої шкоди.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл взяла участь у зборі гуманітарних пакетів для постраждалих від стихійного лиха.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася там у синій сукні міді із зображенням мандарин. На талії був такий самий пояс. Байден скомбінувала вбрання із помаранчевими еспадрильями на танкетці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Коли дружина президента йшла на літак, то зверху вона накинула бежевий тренч.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила насичений макіяж очей, укладання з локонами і прикрасила вуха перлинними сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, світло-блакитну сорочку у смужку і штани піскового відтінку.

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