У сукні з метеликами і в обідку: королева Максима з чоловіком приїхала до Німеччини

У сукні з метеликами і в обідку: королева Максима з чоловіком приїхала до Німеччини

Король і королева Нідерландів сьогодні відвідують замок Бельвю в Берліні.

Королева Максима і король Віллем-Олександр здійснюють свій перший офіційний візит з початку глобальної кризи в галузі охорони здоров'я понад рік тому. Королівське подружжя прилетіло до Німеччини, де перебуватиме до 7 липня.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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На першому заході 50-річна королева-консорт з'явилася в білій сукні з метеликами, до якої підібрала оливкові туфлі-човники на підборах, клатч в тон і ободок на голові. У вухах у королеви були перлинні сережки, на зап'ястях — кілька діамантових браслетів, також королева була в шкіряних рукавичках. Максима зробила лаконічний макіяж, а волосся зібрала в зачіску. Король Віллем-Олександр був в костюмі, білій сорочці та краватці з червоним відтінком.

Королева Максима / Getty Images

Королівська пара потрапила під дощ. Обидвоє тримали відкритими парасольки. Але загалом на їхньому настрої це ніяк не позначилося. Королева Максима завжди дуже промениста на всіх своїх світських виходах.

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Королева Нідерландів Максима (21 фото)

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