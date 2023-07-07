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У сукні з метеликами та сумкою у вигляді будиночка: леді Амелія Віндзор на Вімблдоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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245
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У сукні з метеликами та сумкою у вигляді будиночка: леді Амелія Віндзор на Вімблдоні

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор приїхала на Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

27-річна британська аристократка мала чудовий вигляд у білій сукні в принт метеликів з гумкою на грудях і бретельках, зав'язаних бантом. Образ дівчина доповнила кількома золотими намистами на шиї та сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі. На зап'ястях вона мала кілька золотих браслетів і кілька каблучок на пальцях, а у вухах – сережки-кільця.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Також в руках у Амелії була цікавої форми сумка у вигляді будиночка Green Garden Shed від Lulu Guinness вартістю 416 доларів. Світле волосся леді Амелі розпустила.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

На Вімблдонський тенісний турнір приїжджають багато знаменитостей. Раніше цього тижня ми бачили там ведучу Аманду Голден, принцесу Уельську Кетрін, Кеті Перрі з чоловіком Орландо Блумом та Девіда Бекхема з мамою Сандрою.

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Дата публікації
Перегляди
245
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