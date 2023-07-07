У сукні з метеликами та сумкою у вигляді будиночка: леді Амелія Віндзор на Вімблдоні

Леді Амелія Віндзор приїхала на Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.
27-річна британська аристократка мала чудовий вигляд у білій сукні в принт метеликів з гумкою на грудях і бретельках, зав'язаних бантом. Образ дівчина доповнила кількома золотими намистами на шиї та сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі. На зап'ястях вона мала кілька золотих браслетів і кілька каблучок на пальцях, а у вухах – сережки-кільця.
Також в руках у Амелії була цікавої форми сумка у вигляді будиночка Green Garden Shed від Lulu Guinness вартістю 416 доларів. Світле волосся леді Амелі розпустила.
На Вімблдонський тенісний турнір приїжджають багато знаменитостей. Раніше цього тижня ми бачили там ведучу Аманду Голден, принцесу Уельську Кетрін, Кеті Перрі з чоловіком Орландо Блумом та Девіда Бекхема з мамою Сандрою.
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