У сукні з накидкою та в розкішній рубіновій тіарі: принцеса Катаріна-Амалія на банкеті

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія з'явилася в блискучій тіарі на своєму першому державному банкеті.

Старша дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими була присутня на своїй першій офіційній дипломатичній вечері, присвяченій візиту короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції.

Король Філіп VI та королева Летиція на прийомі у королівської родини Нідерландів / Фото: Associated Press

20-річна принцеса Катаріна-Амалія сяяла в Королівському палаці в Амстердамі в рубіновій тіарі The Ruby Peacock Parure, яку доповнила відповідним намистом і сережками в поєднанні з темно-синьою сукнею з накидкою. Також принцеса одягла Королівський орден Ізабелли Католицької.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Дівчина вже носила це тіару на королівське весілля спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви у червні 2023 року.

Принцеса раніше розповіла у своїй біографії, що вона давня шанувальниця королівських коштовностей і особливо любить діадеми.

"Я люблю діадеми. Покажіть мені тіару, і я скажу вам, звідки вона. Я дізнаюся про всі діадеми Європи", — говорила Катаріна-Амалія.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ми також бачили принцесу в тіарі, коли вона відвідувала банкет з нагоди 18-річчя данського принца Крістіана.

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