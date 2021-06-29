У сукні з нескромним декольте: наречена Джеймса Міддлтона на світському заході

Брат герцогині Кембриджської — Джеймс — з'явився на публічному заході разом зі своєю нареченою Алізе Тевене.

Знаменитий бренд ювелірних виробів і аксесуарів Bvlgari провів в Лондоні гала-вечерю Magnifica Gala, і захід відвідали деякі зіркові гості. Серед них був Джеймс Міддлтон і його кохана Алізе Тевене.

Француженка з'явилася перед камерами фотографів в сукні з принтом від Scanlan Theodore у якої було глибоке декольте. Талію дівчини підкреслювала широка туга гумка, на грудях був золотий ланцюжок з квіткою, а в вухах сережки-підвіски. Волосся Алізе зібрала в хвіст і зробила дуже легкий макіяж. Джеймс одягнув синій оксамитовий піджак з золотими ґудзиками, білу сорочку і чорні штани, поєднуючи аутфіт з ідеально чистими лакованими туфлями.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене / Getty Images

Пара сміхалася, коли позувала фотографам. Нагадаємо, їхні заручини відбулися у вересні 2019 року, але досі не зіграли весілля. Пандемія внесла корективи в плани, в травні 2020 року Джеймс повідомив, що вони з Алізе планували одружитися саме цього місяця, але довелося перенести свято.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене зі своїми собаками / Instagram Джеймса Міддлтона

Весілля цієї пари — довгоочікувана подія і для шанувальників герцогині Кембриджської Кетрін. Очікується, що вона разом з чоловіком принцом Вільямом і трьома дітьми буде присутньою на весіллі молодшого брата. Також там з'явиться і їхня сестра Піппа, теж, ймовірно, з двома дітьми та чоловіком.

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Кейт Міддлтон до весілля з принцом Вільямом (10 фото)

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