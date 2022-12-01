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У сукні з нитками, що стирчать: королева Камілла повторила торішній образ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2533
Час на прочитання
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У сукні з нитками, що стирчать: королева Камілла повторила торішній образ

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Декілька днів тому королева Камілла влаштовувала прийом у Букінгемському палаці, куди з'їхалися монарші особи різних європейських домів та інші гості.

75-річна Камілла на прийомі з'явилася у молочно-білій сукні та високих чорних замшевих чоботях на підборах. Поділ сукні мав дещо недбалий вигляд, наче на ньому потріпалися нитки.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Це вбрання у Камілли не нове, в ньому вона з'являлася на публіці щонайменше двічі.

У грудні 2021 року цю сукню Камілла одягала на прийом у Кларенс-хаусі, коли разом із дітьми прикрашала ялинку. З'ясувалося, що у сукні просто необроблені краї, як і рік тому, і зараз вбрання має однаковий вигляд.

Королева Камілла у грудні 2021 року / © Getty Images
Королева Камілла у грудні 2021 року / Фото: Getty Images

На прийомі також була перша леді України – Олена Зеленська, яка здійснила візит до Британії та провела там кілька важливих зустрічей.

Олена Зеленська та королева Камілла / © Getty Images
Олена Зеленська та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2533
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