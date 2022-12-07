У сукні з оборками та з іменним клатчем в руках: принцеса Беатріс з чоловіком вийшли у світ

Захід відбувся в готелі Claridge's і його відвідали принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та мама принцеси Сара Йоркська.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

34-річна принцеса Беатріс приїхала на вечір у жакардовій сукні міді з квітковим принтом та оборками від свого улюбленого бренду The Vampire's Wife, поєднуючи її із замшевими туфлями-човниками від Reiss, а в руці тримала чорний клатч зі шкіри крокодила з ініціалами B.е.Y (схоже, це скорочені ініціали від Беатріс Йоркська).

На зап'ясті у принцеси був тонкий золотий ланцюжок, у макіяжі вона зробила акцент на очах, а руде волосся розпустила. Перед камерами Беатріс позувала разом із чоловіком Едо, який був одягнений у чорний оксамитовий піджак, чорні штани та чорні кеди, а також разом зі своєю мамою Сарою.

Принцеса Беатріс з мамою Сарою Йоркською / Фото: Getty Images

Читайте також: